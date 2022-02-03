Золото дешевеет 3 февраля в рамках коррекции

Стоимость золота в четверг утром несколько опускается в рамках коррекции, в среду золото подорожало на 0,5% из-за ослабления доллара после выхода слабой статистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,4 доллара, или на 0,19% - до 1806,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,62% - до 22,567 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в среду уменьшился на 0,5%, а более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой. Золото, соответственно подорожало днем ранее на 0,5%.

Ослабление доллара последовало после публикации слабой макростатистики по США. По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в январе снизилось на 301 тысячу, хотя ожидался рост на 207 тысяч.

Аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal, также отмечают геополитические риски как базовый фактор поддержки стоимости золота, так как драгоценный металл традиционно считается более надежным активом. При этом эксперты полагают, что золото останется в цене выше 1800 долларов за унцию, а уровень сопротивления ожидается на отметке в 1820-1830 долларов.