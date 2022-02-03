Курс доллара коррекционно растет 3 февраля к мировым валютам

Курс доллара к основным мировым валютам в четверг утром коррекционно растет после снижения среды, вызванного негативной макростатистикой из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 EET курс евро к доллару снижался до 1,13 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1303 доллара. Курс доллара к иене рос до 114,51 иены за доллар со 114,44 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 96,05 пункта.

Днем ранее индекс доллара опускался на 0,5% после публикации данных о неожиданном снижении числа рабочих мест в США. Согласно аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), количество рабочих мест в частных компаниях США в январе сократилось впервые с декабря 2020 года - на 301 тысячу, хотя ожидался рост на 207 тысяч.

Теперь инвесторы ожидают статистику по безработице в США в январе, которая будет опубликована в пятницу. Аналитики полагают, что она осталась на декабрьской отметке в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 150 тысяч.

В четверг состоятся заседания двух крупных центробанков - Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики полагают, что Банк Англии поднимет ставку второй раз подряд - до 0,5% с 0,25%, а ЕЦБ сохранит ключевую ставку на нулевой отметке.

Также инвесторы стали переоценивать свои прогнозы по повышению ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, сказал аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya) газете Wall Street Journal. "Думаю, рынки были слишком агрессивны в прогнозе повышении ставки 5-7 раз в этом году и увеличении на 50 базисных пунктов в марте", - считает эксперт. По данным CME Group, почти 94% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте до 0,25-0,5%, остальные ждут повышения до 0,5-0,75%. При этом треть прогнозирует, что по итогам года ставка достигнет 1,25-1,5%.