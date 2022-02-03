Ключевым факторов, спровоцировавшим укрепление гривны на межбанке 2 февраля стал очень низкий объем спроса

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на четверг, 3 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,38 грн/$, что на 7 копеек превышает показатели среды.

Евро подорожал на 26 копеек, до 32,14 грн/€.

Курс на межбанке

Первая прошедшая через терминал Bloomberg сделка на межбанке в среду, 2 февраля, была заключена по курсу 28,4 грн/$. Как объясняет директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, рынок явно настраивался на восходящий тренд.

И в первый час сессии котировки действительно росли.

"Примерно спустя час торгов они достигли отметок 28,45-28,47 грн/$. Правда, на фоне крайне слабой активности участников и без очевидного преобладания спроса над предложением иностранной валюты", - рассказывает о начале сессии казначей.

Однако ближе к 11:00 спроса на рынке ощутимо убавилось, что привело к плавному снижению курса. К полудню котировки уверенно закрепились в коридоре 28,39-28,41 грн/$ - такой уровень в условиях невысокой активности устраивал обе стороны торгов, объясняет Золотько.

"Продавцы неохотно соглашались продавать по меньшему курсу, а покупатели отказывались заключать сделки выше указанной отметки. Во многом это было связано с ожиданиями выхода на рынок нерезидентов с покупкой валюты после сегодняшнего погашения ОВГЗ", - пояснила причина поведения рынка казначей.

Однако, вопреки ожиданиям, объем спроса не увеличился после обеда. Это привело к более динамичному снижению котировок: ближе к завершению сессии TOD (с расчетами день в день) они опустились ниже отметки 28,3 грн/$.

В ходе сессии TOM (с поставкой валюты на следующий рабочий день, в четверг) закрепились в коридоре 28,28-28,3 грн/$.

По мнению Золотько, ключевым факторов, спровоцировавшим укрепление гривны в ходе торгов среды стал очень низкий объем спроса. Сегодняшняя сессия стала одной из самых малоликвидных за последние несколько недель.

Суммарно в Bloomberg заключили сделок на $162 млн, что ниже даже среднедневных показателей.

Относительно торгов в четверг Золотько полагает, что с высокой вероятностью в ходе них будет предпринята попытка развернуть курсовой тренд.

"Однако, если объем спроса на рынке будет оставаться низким, она вряд ли окажется успешной", - заметила банкир.

По ее оценкам, торги четверга на межбанке пройдут в рамках 28,18-28,45 грн/$.