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НБУ за месяц продал из резервов максимальный объем валюты с марта 2020 года
Национальный банк Украины (НБУ) в течение января 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 197,7 млн долларов и продал 1 511,2 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 313,5 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Таким образом, в январе НБУ продал для стабилизации курса максимальный объем валюты с марта 2020 года, когда во время острой фазы коронакризиса центробанк потратил из резервов 2 189,6 млн долларов.
При этом официальный курс доллара вырос за январь 2022 года на 5,5% до 28,78 гривен.
Данные свидетельствуют, что 31 января НБУ купил на межбанке 177,7 млн долларов, когда курс доллара начал снижаться.
Напомним, всего за 2021 год НБУ купил на межбанке 3 690,70 млн долларов и продал 1 275,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2 415,00 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году (1 038,00 млн долларов).
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