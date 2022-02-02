Крупнейших майнеров США попросили отчитаться о расходе электроэнергии и воздействии на экологию

На прошлой неделе восемь законодателей США во главе с сенатором Элизабет Уоррен разослали письма ряду крупнейших в мире майнеров криптовалюты - Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, Stronghold Digital Mining, Bitfury Group, Bitdeer Technologies Holding и Bit Digital - с просьбой предоставить информацию о годовом энергопотреблении их объектов, влиянии их деятельности на цены на электроэнергию в регионе, а также о планах по поводу возможного расширения.

Эти майнеры работают в США и в других странах, включая Норвегию, Россию, Японию и Казахстан. «Учитывая чрезвычайно высокое энергопотребление и выбросы углерода, связанные с добычей биткоинов, майнинг вызывает обеспокоенность касательно воздействия на окружающую среду, местные экосистемы и расходы потребителей на электроэнергию», - написали Уоррен и семь других американских законодателей, включая членов Палаты представителей.

В частности, главного исполнительного директора BitFury, который ранее уже выступал перед Палатой представителей, попросили предоставить подробную информацию о потребностях компании в электроэнергии и влиянии на климат, и дать пятилетней прогноз потребления электроэнергии и выбросов CO2 для всех объектов компании в США. Любопытно, что в США есть как минимум два крупных проекта по использованию мощностей АЭС для добычи криптовалют.