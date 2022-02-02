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Справочный курс гривны 1 февраля повышен на 17,64 коп до 28,2971 грн/$1
12:26 02.02.2022 |
Национальный банк 2 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 10.61 коп. до 28,4032 UAH/USD.
|Показатель
|01.01.2022
|02.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2971
|28.4032
|0.375
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