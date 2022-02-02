Пол Кругман сравнил криптовалюты с ипотечным кризисом в США

Американский экономист и лауреат Нобелевской премии Пол Кругман в своей колонке для NYT сравнил неустойчивость рынка цифровых активов с ипотечным кризисом в США.

«Нет, криптовалюты не угрожают финансовой системе - цифры недостаточно велики для этого», - написал он.

Кругман также усомнился в возможности цифровых активов вызвать мировой экономический кризис. Однако, по его словам, из-за низкой осведомленности о рисках инвесторы продолжают терять средства на рынке криптовалют.

Экономист привел исследование NORC, которое показало, что у 55% владельцев цифровых активов нет диплома колледжа. Кругман назвал результаты опроса доказательством того, что инвестиции в криптовалюты стали популярными у рабочего класса.



