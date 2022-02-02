Финансовые новости
- |
- 02.02.22
- |
- 11:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 01.02.2022
10:48 02.02.2022 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|31.12.2021
|8.0000
|04.01.2022
|8.0127
|05.01.2022
|8.0140
|06.01.2022
|8.0078
|10.01.2022
|8.0000
|11.01.2022
|8.0247
|12.01.2022
|8.0415
|13.01.2022
|8.0424
|14.01.2022
|8.0171
|17.01.2022
|8.0789
|18.01.2022
|8.1046
|19.01.2022
|8.0854
|20.01.2022
|8.2408
|21.01.2022
|9.0260
|24.01.2022
|9.0000
|25.01.2022
|9.0671
|26.01.2022
|9.1151
|27.01.2022
|9.2185
|28.01.2022
|9.1977
|31.01.2022
|9.0310
|01.01.2022
|9.0868
Данные НБУВ соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-р
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ГБР: в распоряжении следствия не было материалов, обнародованных журналистами по ДТП с участием нардепа Трухина
ТОП-НОВОСТИ
|МВД о расследовании ДТП с участием нардепа Трухина: все процессуальные решения в деле входят в полномочия ГБР
|Журналисты обнародовали видео оформления ДТП с участием нардепа Трухина с нагрудных камер правоохранителей
|Зачем у Зеленского заговорили об отказе от «Минска»
|Очередной оборонный указ Зеленского: Какая судьба постигла предыдущие
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 01.02.22
|Пол Кругман сравнил криптовалюты с ипотечным кризисом в США
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.02.22
|Остаток средств на корсчетах банков 02.02.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 01.02.2022
|Доллар стабилен к евро и иене 2 февраля, в центре внимания - заседания центробанков
Это интересно
|Средняя стоимость производства автомобилей Tesla упала до $36 000
|Mercedes-Benz перестал принимать заказы на G-Class
|Южнокорейские ученые предлагают использовать шелк для надежной криптозащиты
|IDC: дефицит чипов сохраняется из-за инвестиций не в те производства
|Представлена новая технология Panasonic: она вдвое сократит стоимость объективов камер
|Intel планирует выпускать миллионы видеокарт Arc ежегодно
|Представлена игровая консоль MSI с AMD Ryzen 7 5700G и поддержкой 3 мониторов