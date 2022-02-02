Доллар стабилен к евро и иене 2 февраля, в центре внимания - заседания центробанков

Курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам в среду, поскольку трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые состоятся в четверг.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1275 по сравнению с $1,1274 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно иены составляет 114,75 иены против 114,69 иены на закрытие рынка во вторник, укрепившись всего на 0,05%.

Фунт стерлингов прибавляет 0,03% в паре с долларом и торгуется на уровне $1,3526 за фунт.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,13% в среду, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

Участники рынка и аналитики в целом сходятся во мнении, что ЕЦБ не станет менять основные параметры денежно-кредитной политики на ближайшем заседании, однако считают, что ключевая ставка будет повышена дважды на 10 базисных пунктов в конце этого года.

Тем временем Банк Англии может второй раз подряд повысить ключевую ставку, с текущих 0,25% до 0,5%, на фоне рекордной за 30 лет инфляции в Великобритании. В последний раз британский ЦБ повышал ставки на двух заседаниях кряду в 2004 году.