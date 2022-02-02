ФРС выпустила доклад о рисках и преимуществах стейблкоинов

ФРС опубликовала отчет, в котором рассмотрены угрозы и влияние стейблкоинов на монетарную политику и кредитную систему США.

Исследователи отметили «потенциал тихой гавани "стабильных монет" в периоды турбулентности на рынке криптовалют» и риски, которые могут возникнуть в условиях их массовой конвертации в фиат.

Специалисты рекомендовали проводить аудит и установить требования к ликвидности и качеству резервов для смягчения рисков. В обоснование позиции они упомянули штраф Tether Limited в размере $41 млн из-за некорректных данных об обеспечении USDT.

В документе упоминается влияние популяризации стейблкоинов на балансы финансовых учреждений и взаимодействие между банками и потребителями.

Приведено сравнение между вариантом токенизации наличных и их обеспечением полными резервами в ФРС с двухуровневым посредничеством. В нем «стабильные монеты» обеспечиваются депозитами, которые эмитенты держат в коммерческих банках.

Первый сценарий «может обеспечить наибольшую стабильность, но за счет отказа от кредитных посредников». Второй - способен поддерживать как выпуск стейблкоинов, так и сохранить банковскую систему в нынешнем виде с меньшей угрозой для финансовой стабильности в США, подчеркнули специалисты.

Банковская система со 100% наличными резервами создаст гарантии неизменности привязки стейблкоинов. В то же время такой подход может привести к оттоку депозитов из традиционных финансовых учреждений, что чревато системными рисками.

Этот эффект можно смягчить за счет ограничения резервов «стабильных монет» и введения дифференцированных процентных ставок по обеспечению. В подобном сценарии специалисты также не исключили расширение баланса ЦБ для удовлетворения спроса со стороны эмитентов стейблкоинов.

В ФРС допустили применение «стабильных монет» не только в пиринговых платежах и DeFi, но и в более «инклюзивных платежах и финансовых системах».

8 и 15 февраля Палата представителей и Сенат Конгресса США рассмотрят опубликованный Рабочей группой по финансовым рынкам при президенте отчет, посвященный стейблкоинам. Его авторы порекомендовали приравнять эмитентов активов к банкам.

В числе участников первого слушания - CEO Circle Джереми Аллэйр, CFO Coinbase Global Алесия Хаас, CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид, CEO Bitfury Брайан Брукс.

Напомним, в период президентства Дональда Трампа Брукс возглавлял ОСС. Под его руководством регулятор разрешил банкам хранить обеспечение стейблкоинов и ключи от криптовалютных кошельков от имени клиентов. Ведомство также предоставило финансовым учреждениям возможность использовать публичные блокчейны и стейблкоины для расчетов.

Ранее нынешний руководитель OCC Майкл Хсу допустил рост доверия к стейблкоинам при должном надзоре. Регулятор пообещал в 2022 году представить дополнительные рекомендации касательно интеграции криптовалют в продуктовые линейки банков.

В январе 2022 года группа застрахованных FDIC финансовых учреждений USDF Consortium анонсировала планы по продвижению «регулируемого» стейблкоина.



