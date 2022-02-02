Золото 2 февраля слабо дешевеет в рамках коррекции и в ожидании статистики из США

Цена золота в среду утром незначительно снижается после двухдневного роста, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают важную статистику в пятницу — данных по безработице в США за январь.

По состоянию на 7.57 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,35 доллара, или на 0,19% - до 1798,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,27% - до 22,657 доллара за унцию.

Два предыдущих дня золото дорожало на фоне ослабления доллара, которое традиционно поддерживает котировки драгметалла. За это время его цена выросла суммарно на 0,8%, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) за два дня снизился на 0,9%. В среду индекс опускается на 0,1%.

Инвесторы ожидают данных по безработице в США в январе, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики полагают, что безработица сохранилась на декабрьской отметке в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 150 тысяч. Статистика по безработице является важным экономическим показателем, который учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений по монетарной политике.

"Более слабый, чем ожидалось, отчет может вызвать некоторую покупку золота, поскольку это ослабит решимость ФРС в повышении ставки, пусть и ненамного", - приводит газета Wall Street Journal комментарий аналитиков DailyFX.com.

По данным CME Group, почти 90% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте до 0,25-0,5%, остальные ждут повышения до 0,5-0,75%. При этом треть аналитиков прогнозирует, что по итогам года ставка достигнет 1,25-1,5%.



