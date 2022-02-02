Крупная выплата по ОВГЗ 2 февраля создает психологическое давление на гривну

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Во вторник украинская нацвалюта продолжила усиливать свои позиции к доллару, но уже в среду "американец" имеет все шансы отыграть потерянное - дело в предстоящих крупных выплатах держателям ОВГЗ.

Официальный курс доллара на среду, 2 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,31 грн/$, что на 14 копеек ниже показателей вторника.

Евро также подешевел на 14 копеек, до 31,88 грн/€.

Курс на межбанке

Первые торги февраля на межбанке прошли на фоне повышенной волатильности курса. Однако в целом они оказались позитивными для гривны, рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Она отмечает, что первая сделка сессии вторника прошла по курсу 28,3 грн/$, что было на 10 копеек ниже уровней закрытия понедельника.

"Поспешные продажи валюты и слабая активность покупателей в начале торгов привели к снижению котировок", - объясняет казначей.

Дисбаланс спроса и предложения вышел компенсировать Национальный банк. Как и в понедельник, в начале торгов регулятор проводил осторожные интервенции - еще до 10 часов он покинул торги, а котировки опустились до отметок 28,26-28,28 грн/$.

"Однако по мере активизации торгов объем спроса вырос, вызвав волну роста курса доллара. Ситуацией попытались воспользоваться спекулятивно настроенные участники, что в результате подняло котировки до локального пика у отметки 28,34 грн/$", - говорит банкир.

Около полудня началась еще одна волна роста котировок. Она была связана с активными покупками валюты нерезидентами.

Пиковых значений дня - 28,45 грн/$ - курс достиг незадолго до обеда. Но после удовлетворения основного объема спроса он скорректировался в коридор 28,35-28,39 грн/$. Незначительно вырос он лишь в последние полчаса сессии TOD (с расчетами день в день).

Завершились торги вторника в рамках 28,410-28,435 грн/$ - то есть на тех же уровнях, что и в понедельник вечером.

При этом объем торгов во вторник существенно сократился, вернувшись к среднедневным показателям - за день в терминале Bloomberg заключили сделок на $233 млн. Как отмечает Золотько, сократился и объем интервенций НБУ. В понедельник регулятор приобрел на межбанке около $180 млн, а во вторник - порядка $25 млн.

Если отбросить факт высокой волатильности, в целом торги вторника прошли довольно сбалансировано. Отток средств иностранных инвесторов из облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) заметно сократился - хотя о смене направления общего тренда пока говорить преждевременно.

"За пятницу-понедельник ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился на 450 млн грн, что в 2-3 раза ниже показателей аналогичных периодов предыдущих двух недель", - обратила внимание Золотько.

Торги межбанка в среду с высокой вероятностью пройдут на фоне умеренного роста курса доллара. Завтра Минфин должен выплатить держателям ОВГЗ 13,5 млрд грн. Большая часть этой суммы - погашение бумаг, размещенных в феврале 2020 года, основными покупателей которых были украинские банки.

Но, поясняет казначей, учитывая результаты сегодняшнего ОВГЗ-аукциона, эти средства не будут перевложены в новые выпуски.

"Да и сам факт крупной выплаты по ОВГЗ создает психологическое давление на гривну и может стать поводом для спекулятивной атаки", - указала Золотько.

По ее оценкам, торги среды на межбанке пройдут в рамках 28,35-28,6 грн/$.