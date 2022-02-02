Минфин продал гособлигаций всего на 214 миллионов

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|17
|18
|19
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000224570
|Доразмещение UA4000221568
|Доразмещение UA4000200885
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|01.02.2022
|01.02.2022
|01.02.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|02.02.2022
|02.02.2022
|02.02.2022
|Дата оплаты процентов
|20.07.2022
|20.04.2022
|Дата оплаты процентов
|18.01.2023
|19.10.2022
|Дата оплаты процентов
|19.04.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|57.85
|79.85
|Номинальный уровень доходности. %
|10.99
|11.57
|15.97
|Срок обращения (дней)
|161
|350
|441
|Дата погашения
|13.07.2022
|18.01.2023
|19.04.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|70 616 000
|16 352 000
|2 388 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|70 616 000
|0
|0
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|81 889 000
|2 098 778 000
|12 531 677 000
|Количество поданных заявок. шт
|18
|5
|3
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|18
|0
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.50
|12.40
|12.40
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11.50
|12.40
|12.40
|Установленная доходность. %
|11.50
|0.00
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|11.50
|0.00
|0.00
|Поступление в бюджет
|67 206 659.52
|0.00
|0.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|20
|21
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000224380
|Доразмещение UA4000215909 (Ном. в $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|01.02.2022
|01.02.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|02.02.2022
|02.02.2022
|Дата оплаты процентов
|16.02.2022
|04.08.2022
|Дата оплаты процентов
|17.08.2022
|02.02.2023
|Дата оплаты процентов
|15.02.2023
|Дата оплаты процентов
|16.08.2023
|Дата оплаты процентов
|14.02.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|64.70
|19.45
|Номинальный уровень доходности. %
|12.94
|3.89
|Срок обращения (дней)
|742
|365
|Дата погашения
|14.02.2024
|02.02.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|19 098 000
|4 577 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|15 213 000
|4 577 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 047 212 000
|334 939 000
|Количество поданных заявок. шт
|14
|14
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|13
|14
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|13.45
|3.70
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|13.00
|3.70
|Установленная доходность. %
|13.00
|3.70
|Средневзвешенная доходность. %
|13.00
|3.70
|Поступление в бюджет
|16 103 416.89
|4 585 467.45
Данные: Минфин Украины