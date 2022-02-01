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Объем частных переводов в Украину из-за границы за декабрь 2021 года составил 1 343 млн долларов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
Всего по данным НБУ за январь-декабрь 2021 года в Украину поступило 15 026 млн долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11 980 млн долларов).
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-декабре 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 6 890 млн долларов, что на 2 319 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (4 571 млн долларов).
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