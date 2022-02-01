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Справочный курс гривны 1 февраля повышен на 17,64 коп до 28,2971 грн/$1
12:36 01.02.2022 |
Национальный банк 1 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 17.64 коп. до 28,2971 UAH/USD.
|Показатель
|31.01.2022
|01.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4735
|28.2971
|0.62
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