Binance планирует запуск в Украине платежной карты с балансом в криптовалютах и автоматической конвертацией при платеже

Binance, оператор крупнейшей в мире криптовалютной биржи, планирует запустить в Украине платежную карту с балансом в криптовалютах и автоматической конвертацией при платеже, сообщил генеральный менеджер Binance на украинском рынке Кирилл Хомяков.

"Мы планируем занять доминирующую долю рынка в Украине. Сейчас мы работаем над запуском в Украине платежной карты Binance с балансом в криптовалютах и автоматической конвертацией при платеже. Карта будет реализована в коллаборации с нашими локальными партнерами", – сообщил он в интервью Forbes.

По его словам, компания также планирует развивать торговлю цифровым искусством NFT, в частности создать в Украине фан-токен одной известной спортивной команды, благодаря которому фанаты смогут взаимодействовать с футбольным клубом, в том числе участвовать в ежедневных решениях клуба.

Кроме того, компания разрабатывает различные торговые инструменты, в частности фьючерсы, депозиты, стэйкинг, а также развивает Binance Pay – бесконтактные международные платежи в криптовалюте.

Binance является крупнейшей в мире криптобиржией с 90 млн пользователей и суточным объемом торгов $14,8 млрд.



