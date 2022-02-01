С биржи FTX за несколько минут переместили 45 596 BTC

31 января в течение трех минут неизвестные переместили в совокупности 45 596 BTC ($1,68 млрд на момент совершения транзакций) между различными кошельками. На это обратил внимание сервис Bitcoin Block Bot.

Все семь транзакций оказались включены в один блок #721 186.

Хотя включение транзакций в один блок и схожий размер комиссии не могут прямо свидетельствовать о том, что их отправителем был один и тот же пользователь, эти транзакции безусловно неким образом связаны между собой, заявил в комментарии ForkLog CEO Indefibank Сергей Менделеев.

Такой вывод эксперт сделал, исходя из того, что похожие паттерны были использованы на пути биткоинов к этим кошелькам.

Он отметил, что с большой долей вероятности переводы осуществлялись в автоматическом режиме с помощью скрипта:

«Тут, скорее, надо задать вопрос в биржу FTX, являющуюся источником этих транзакций».

В целом в попадании серии крупных транзакций в один блок нет ничего удивительного.

«Если примерно в одно время осуществить сто транзакций с одинаковой и высокой комиссией, они тоже подряд войдут в очередной блок - так функционирует сеть биткоина», - добавил Менделеев.

Напомним, по данным аналитиков Glassnode, биткоин-транзакции на сумму $1 млн и выше составляют 65% в структуре переданной ончейн стоимости.