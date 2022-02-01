Криптовалютная биржа FTX объявила о привлечении $400 млн в рамках раунда финансирования Серии C

Оценка компании достигла $32 млрд.

Согласно пресс-релизу, в раунде участвовали инвесторы, предоставившие финансирование американскому подразделению биржи - 26 января оно привлекло $400 млн при оценке в $8 млрд. В их числе: Temasek, Paradigm, SoftBank Vision Fund 2, Tiger Global и другие.

«FTX продолжит взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы облегчить доступ к цифровым активам безопасным и соответствующим требованиям способом», - заявил основатель компании Сэм Бэнкман-Фрид.

Представители биржи уточнили, что с октября 2021 года пользовательская база выросла на 60%, а средний дневной объем торгов увеличился на 40% (до ~$14 млрд).

По итогам 2021 года суточное число заключаемых на платформе сделок, включая операции с деривативами, составило 13,8 млрд. Спотовый объем торгов вырос на 2400%, достигнув $719 млрд.

Ранее биржа привлекла $900 млн в рамках раунда финансирования Серии B, объем которого впоследствии был увеличен до $1 млрд.

В октябре FTX закрыла раунд финансирования Серии В-1 на сумму $420,69 млн, после которого ее оценка достигла $25 млрд.

Напомним, в январе 2022 года компания сообщила о запуске венчурного фонда на $2 млрд для инвестиций в стартапы на разных стадиях развития и в сегментах криптовалютного рынка.



