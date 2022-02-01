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Золото дорожает во вторник утром на политической напряженности
08:19 01.02.2022 |
Стоимость золота растет утром первого дня месяца за счёт напряженности на международной арене, снова преодолев круглую отметку в 1800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.40 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 2,1 доллара, или на 0,12%, до 1801,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,66%, до 22,54 доллара за унцию.
"Повышенная внешнеполитическая напряженность может поддержать спрос на актив-убежище, помогая смягчить "падение" золота в свете ужесточения политики ФРС", - заявили газете Wall Street Journal аналитики Daily FX.
Традиционно золото выступает в качестве ресурса, который инвесторы предпочитают приобретать при возникновении сложных и сомнительных ситуаций. В последнее время спрос на такие активы поддерживается видимой международной напряженностью, инициируемой высказываемыми опасениями по поводу противоречий вокруг Украины и России.
В центре внимания инвесторов также будут находиться заседания Европейского и британского центробанков в четверг. В случае повышения учетных ставок спрос на национальную валюту вырастет, а на драгоценный металл снизится.
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