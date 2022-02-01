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Евро дорожает к доллару 1 февраля в ожидании макроэкономических данных
08:13 01.02.2022 |
Курс евро утром первого дня февраля растет по отношению к доллару в ожидании публикации ряда макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 EET курс евро к доллару растёт до 1,1244 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1233 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 114,94 иены со 115,1 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,01%, до 96,55 пункта.
Инвесторы ожидают ряда экономических данных еврозоне. Аналитики полагают, что по окончательной оценке индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства в еврозоне не изменился по сравнению с первоначальной оценкой и вырос до 59 пунктов с 58 пунктов декабря.
Кроме того, эксперты ожидают данных о безработице в еврозоне в декабре, которая, по их мнению, уменьшилась до 7,1% с 7,2% в ноябре.
Ожидается также статистика безработицы в Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель остался на уровне декабря в 5,2%.
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