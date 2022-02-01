Смягчение информационного фона и спрос на гривневую ликвидность со стороны бизнеса привело к укреплению гривны

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Из-за тотального превалирования предложения валюты над спросом рынок не смог своими силами поглотить весь дополнительный объем. В целом за понедельник гривна продолжила существенно усиливаться.

Официальный курс доллара на вторник, 1 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,45 грн/$, что на 33 копейки ниже показателей понедельника.

Евро подешевел на 32 копейки, до 32,02 грн/€.

Курс на межбанке

Последние торги месяца, 31 января, на межбанке прошли на фоне тотального доминирования предложения валюты над спросом.

Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, к укреплению национальной валюты привело существенное смягчение информационного фона и спрос на гривневую ликвидность со стороны бизнеса для уплаты им налогов.

Уже первая сделка дня в терминале Bloomberg прошла по курсу 28,55 грн/$, то есть на 5 копеек ниже уровня на закрытии сессии пятницы. И хотя первый час торгов был очень малоликвидным, а у участников не было однозначного понимания курсового тренда, что привело даже к незначительному росту котировок, но по мере активизации торгов произошло быстрое укрепление гривны благодаря появлению все большего числа продавцов валюты.

"Покупатели при этом, напротив, заняли выжидательную позицию", - отметила Золотько.

К 11 часам котировки опустились в коридор 28,45-28,46 грн/$. Тем менее самостоятельно абсорбировать дополнительный объем валюты рынок оказался неспособен. Это вынудило НБУ выходить на торги с покупкой избыточного объема. В начале регулятор выкупал доллар в районе 28,45 грн/$, точечно закрывая "оффера". Затем его интервенции опустились к отметке 28,43 грн/$.

"Когда стало понятно, что предложения продолжает существенно доминировать, вышел на торги c покупкой по единому курсу, выставив ордер на покупку долларов по 28,41 грн/$", - указала казначей Юнекс Банка.

НБУ принимал участие в торгах вплоть до завершения сессии TOD (с расчетами день в день). За день в Bloomberg заключили сделок на $373 млн, что, обращает внимание Золотько, иллюстрирует глубину сегодняшнего дисбаланса на рынке.

Точно оценить объем интервенций Нацбанка затруднительно, так как он применял различные тактики для приобретения валюты. Однако этот объем по меньшей мере составил $150 млн.

Ключевой причиной резкого ускорения тренда на укрепление гривны стало окончание налогового периода, поясняет банкир.

"Спрос о стороны бизнеса на гривневую ликвидность резко возрос, при этом за последние недели на рынке был сформирован достаточно крупный объем отложенного предложения. Причем не только среди бизнеса. Сегодня, к примеру, ощущался всплеск продажи валюты населением. Конечно, существенную роль сыграло ощутимое смягчение информационного фона", - перечисляет причины Золотько.

Относительно хода торгов вторника - банкир не исключает сохранения на них нисходящего курсового тренда: если информационный фон будет оставаться стабильным, то гривна может еще немного укрепиться. Однако, по ее мнению, пока рано говорить о долгосрочном укреплении.

"Если судить о настроениях инвесторов по доходности еврооблигаций с погашением в сентябре текущего года, то их оптимизм пока остается сдержанным. Доходность по этим бумагам снизилась до 14-15% годовых, что, конечно, очень хороший сигнал, но она все еще значительно выше, чем, скажем, в конце прошлого года", - отметила эксперт.

Кроме того, уже завтра фактор уплаты налогов бизнесом перестанет влиять на ход торгов. Поддержку нацвалюте при этом будет оказывать спрос со стороны бизнеса на гривневую ликвидность под выплату зарплат, а также фактор отложенного предложения.

"С другой стороны, в ближайшее время активизируются нерезиденты, которым нужна валюта для репатриации дивидендов", - добавила Золотько.

По ее оценкам, торги вторника на межбанке пройдут относительно спокойно, а котировки будут удерживаться в рамках 28,26-28,50 грн/$.