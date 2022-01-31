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JPMorgan больше не прогнозирует биткоин по $146 000, оценка опустилась до $38 000
17:50 31.01.2022 |
Специалисты инвестбанка JPMorgan понизили долгосрочную теоретическую целевую цену биткойна со $146 000 до $38 000. Об этом пишет Business Insider.
Аналитики отметили, что нынешний 50% откат с исторического максимума в ноябре подчеркнул природу цикла "бум-спад", что является препятствием для добавления криптовалюты в портфель учреждениями.
"Наш предыдущий прогноз о том, что соотношение волатильности биткоина к золоту упадет примерно до двух раз в конце 2022 года, представляется нереалистичным. Мы понижаем справедливую стоимость первой криптовалюты на базе этой пропорции до ¼ от $146 000, или $38 000", - говорится в отчете.
Ранее модель JPMorgan предполагала сближение волатильности биткоина с волатильностью золота и выравнивание их доли в портфелях инвесторов.
Последняя волна продаж первой криптовалюты заставила усомниться в ее свойствах диверсификации, поскольку шла в тандеме со спадом на фондовом рынке, добавили аналитики.
В JPMorgan не исключили дальнейшего снижения котировок биткоина на фоне отсутствия признаков капитуляции покупателей.
"Открытый интерес по фьючерсам и объем биржевых балансов указывают на меньшую панику или ликвидацию позиций, чем в мае прошлого года, особенно в отношении крупных криптоинвесторов", - заключили специалисты.
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