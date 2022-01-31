Минфин США вновь рассмотрит предложение о верификации пользователей биткоин-кошельков

В 2022 году Министерство финансов США вернется к рассмотрению спорного предложения FinCEN, которое предполагает обязательную верификацию пользователей некастодиальных криптовалютных кошельков. Об этом говорится в полугодовом плане работы структуры.

«FinCEN предлагает внести изменения в правила, реализующие Закон о банковской тайне (BSA), чтобы обязать банки и денежные службы подавать отчеты, вести записи и верифицировать личность клиентов при операциях с конвертируемой виртуальной валютой (CVC) или цифровыми активами со статусом законного платежного средства, хранящимися в нехостинговых кошельках или кошельках, размещенных в юрисдикции, определенной FinCEN», - говорится на сайте Федерального реестра.

Агентство впервые выдвинуло предложение в конце 2020 года. Разработкой документа занимался Стивен Мнучин, который тогда занимал должность министра финансов.

Участники сообщества раскритиковали инициативу, поскольку ряд цифровых кошельков чисто технически не могут выполнить требования KYC. Некоторые также отметили, что правило станет обременительным для частных лиц.

Согласно графику рассмотрения, FinCEN планирует завершить работу над правилом в августе, однако публикация не гарантирует, что в процессе оно не претерпит изменений.

Если предложение будет принято в первоначальном виде, криптовалютные биржи будут обязаны собирать имена, адреса и другие личные данные пользователей, переводящих цифровые активы на некастодиальные кошельки.

Генеральный директор кошелька ZenGo Оуриэль Охайон вновь отметил, что требования FinCEN являются невыполнимыми.

«Если бы они понимали, как работают кошельки, они бы знали, что понятия "учетная запись пользователя" не существует, и поэтому KYC не может быть выполнен системным образом», - написал он.

FinCEN также планирует «уточнить термин "деньги"» в рамках закона BSA применительно к цифровых активам. Агентство считает, что транзакции с ними должны регулироваться в соответствии с теми же правилами, что и операции с фиатными валютами.

«По замыслу агентства, пересмотренное предложение обеспечит применение правил к внутренним и трансграничным операциям с конвертируемой виртуальной валютой, которая является средством обмена (например, криптовалюта), имеет эквивалентную стоимость как валюта, либо выступает в качестве замены валюты, но не имеет статуса законного платежного средства», - сказано в публикации.



