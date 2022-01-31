«Приват» 31 января снизил цены на автогаз в рознице

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в период с 28 по 31января снизила розничные цены на автогаз. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В частности, группа снизила цены в среднем на 9-10 коп./л, до 18,19–18,20 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Черниговской и Черкасской областях, где ресурс подешевел на 35 коп./л и 30 коп./л, до 18,38 и 17,95 грн/л соответственно. В некоторых других регионах продукт подешевел на 10–35 коп./л.

В то же время такие сети как «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цены в среднем на 4-6 коп/л, до 19,08 и 18,88 грн/л. С учетом скидки в размере 1 грн/л, которую предлагает «БРСМ», разница в ценах этой сети и в сети «Привата» составляет порядка 1 грн/л.

Также снизила цены и сеть «Параллель». Автогаз в этой сети подешевел на 30 коп./л, до 19,65 грн/л. ­

Средняя цена автогаза 31 января по Украине составила 18,93 грн/л (-3 коп/л к 28 января).

По данным Консалтинговой группы «А-95», оптовые цены на сжиженный газ начали дешеветь с начала января. Так, в период с 5 по 28 января цена продукта в опте снизилась на 1030 грн/т, до 28 870 грн/т. Кроме того, на прошлой неделе ресурс на аукционах государственной «Укргаздобычи» подешевел на 1920 грн/т, до 26 072 грн/т.

Напомним, средняя розничная цена автогаза на уровне 19 грн/л удерживалась с конца ноября прошлого года.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 28 по 31 января, грн/л