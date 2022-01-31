Финансовые новости
- |
- 31.01.22
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Приват» 31 января снизил цены на автогаз в рознице
14:05 31.01.2022 |
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в период с 28 по 31января снизила розничные цены на автогаз. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В частности, группа снизила цены в среднем на 9-10 коп./л, до 18,19–18,20 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Черниговской и Черкасской областях, где ресурс подешевел на 35 коп./л и 30 коп./л, до 18,38 и 17,95 грн/л соответственно. В некоторых других регионах продукт подешевел на 10–35 коп./л.
В то же время такие сети как «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цены в среднем на 4-6 коп/л, до 19,08 и 18,88 грн/л. С учетом скидки в размере 1 грн/л, которую предлагает «БРСМ», разница в ценах этой сети и в сети «Привата» составляет порядка 1 грн/л.
Также снизила цены и сеть «Параллель». Автогаз в этой сети подешевел на 30 коп./л, до 19,65 грн/л.
Средняя цена автогаза 31 января по Украине составила 18,93 грн/л (-3 коп/л к 28 января).
По данным Консалтинговой группы «А-95», оптовые цены на сжиженный газ начали дешеветь с начала января. Так, в период с 5 по 28 января цена продукта в опте снизилась на 1030 грн/т, до 28 870 грн/т. Кроме того, на прошлой неделе ресурс на аукционах государственной «Укргаздобычи» подешевел на 1920 грн/т, до 26 072 грн/т.
Напомним, средняя розничная цена автогаза на уровне 19 грн/л удерживалась с конца ноября прошлого года.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 28 по 31 января, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,65
|
0,00
|
WOG
|
19,65
|
0,00
|
Авиас
|
18,20
|
-0,09
|
Укрнафта
|
18,19
|
-0,10
|
AMIC
|
18,76
|
0,00
|
Shell
|
19,08
|
0,00
|
SOCAR
|
19,68
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,08
|
0,04
|
KLO
|
19,49
|
0,00
|
Параллель
|
19,65
|
-0,30
|
Автотранс
|
19,38
|
0,00
|
UPG
|
19,01
|
0,00
|
Олас
|
18,25
|
-0,05
|
ZOG
|
17,80
|
-0,20
|
Chipo
|
18,59
|
0,00
|
Авантаж 7
|
18,42
|
0,00
|
Marshal
|
18,40
|
0,00
|
Mango
|
18,59
|
0,00
|
Motto
|
18,88
|
0,06
|
Средняя цена в Украине:
|
18,93
|
-0,03
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Шатун» или «ширка» с Тимошенко. Что изменится в парламенте после ковидной паузы
|Позитив недели. В Кремле испугались оружия наших добровольцев
|Поглощение продолжается. Что означает решение Путина о соцвыплатах для ОРДЛО
|Игра Венедиктовой. Почему опять провалилась попытка посадить Порошенко под арест
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Приват» 31 января снизил цены на автогаз в рознице
|Евро 31 января продолжает дорожать к доллару в ожидании решений ЕЦБ
|Справочный курс гривны 31 января повышен на 35,17 коп до 28,4735 грн/$1
|Фондовые биржи Японии и Австралии закрыли торги разнонаправленно
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 28.01.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.01.22
Это интересно
|NVIDIA придумала, как увеличить производительность в трассировке лучей до 20 %
|SpaceX планирует выполнить 52 миссии в 2022 году
|Google Cloud решила помочь компаниям внедрять и использовать блокчейн
|Облачный игровой сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
|Китайский стартап разработает к 2025 году суборбитальный самолёт для быстрых регулярных рейсов и космического туризма
|Китай разрешил AMD поглотить Xilinx, но выдвинул ряд условий
|Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi инвестирует $26 млрд в совместное производство электромобилей