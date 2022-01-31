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Справочный курс гривны 31 января повышен на 35,17 коп до 28,4735 грн/$1
12:27 31.01.2022 |
Национальный банк 31 января повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 35.17 коп. до 28,4735 UAH/USD.
|Показатель
|28.01.2022
|31.01.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.8252
|28.4735
|1.22
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