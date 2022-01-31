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Евро 31 января продолжает дорожать к доллару в ожидании решений ЕЦБ
13:20 31.01.2022 |
Курс евро в понедельник днем усиливает рост к доллару в ожидании решений Европейского центробанка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.49 EET курс евро к доллару растет до 1,1171 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1143 доллара. Курс доллара к иене поднимается до 115,5 иены со 115,24 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,23%, до 97,04 пункта.
В четверг валютные инвесторы ждут заседания Европейского центробанка и его решений по монетарной политике.
Перед этим, в среду, будет опубликована статистика по инфляции в еврозоне. По мнению аналитиков, предварительная оценка покажет замедление инфляции в январе до 4,4% в годовом выражении с 5% месяцем ранее.
"Решение Европейского центрального банка по процентной ставке, которое будет принято в четверг, должно быть нейтральным для европейских инвесторов, хотя данные по инфляции, опубликованные накануне, могут повредить настроению участников рынка", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики UniCredit.
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