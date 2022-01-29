Предложение валюты на межбанке 28 января преобладало над спросом, что спровоцировало снижение курса доллара

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Потеря значительной части спроса на "бакс" со стороны бизнеса, активизация продавцов, а также более мягкий информационный фон, чем в предыдущие дни, способствовал укреплению гривны в пятницу - вероятно, тренд сохранится и в понедельник.

Официальный курс доллара на понедельник, 31 января, установлен Нацбанком на уровне 28,78 грн/$, что на 20 копеек ниже показателей пятницы.

Евро подешевел на 32 копейки, до 32,02 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские торги пятницы, 28 января, открывались в рамках 28,87-28,89 грн/$, что незначительно выше уровня на закрытии сессии четверга. Однако, как рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, с первых минут торгов предложение валюты преобладало над спросом, что спровоцировало снижение курса доллара.

К 11 часам котировки опустились до отметок 28,76-28,78 грн/$, и после непродолжительного роста на фоне возросшего спроса продолжили плавно снижаться.

Минимальных значений торгов -28,62-28,64 грн/$ - курс достиг во время обеда. Но во второй половине дня спрос снова немного вырос, что привело к не очень значительному росту котировок.

В итоге сессия TOD (с расчетами день в день) завершилась в рамках 28,69-28,71 грн/$.

Объем торгов при этом составил $245 млн, что стало самым низким показателем на уходящей неделе.

"Это свидетельствует о существенном снижении спроса на иностранную валюту на фоне активизации продавцов. Спрос со стороны бизнеса на гривневую ликвидность возрос - понедельник крайняя дата для уплаты налогов за предыдущий месяц. Да и в целом снижение котировок мотивировало экспортеров ускорить продажу валютной выручки. Впрочем, этот процесс пока нельзя назвать массовой распродажей", - рассказывает о причинах падение спроса Золотько.

По ее словам, также поддержку гривне оказал заметно более мягкий информационный фон, в котором "рынки увидели даже слабые признаки оптимизма". Кроме того, сказалось и окончание активного периода возмещения НДС. За минувшую неделю Госказначейство перечислило экспортерам 10,8 млрд грн, а суммарно в январе - 14,2 млрд, указала казначей Юнекс Банка.

Относительно торгов в понедельник Золотько выразила мнение, что в их ходе у гривны будет сохранен потенциал для дальнейшего укрепления.

"На рынке сформировался достаточно большой объем отложенного предложения, кроме того, период уплаты налогов завершится только 31 января, что должно обеспечить дополнительное предложение валюты на рынке", - отметила банкир.

По ее оценкам, если в ближайшие дни напряженность в информационном пространстве не будет нарастать, то сессия понедельника пройдет в рамках 28,5-28,85 грн/$.