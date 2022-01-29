Финансовые новости
- |
- 29.01.22
- |
- 03:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Предложение валюты на межбанке 28 января преобладало над спросом, что спровоцировало снижение курса доллара
23:45 28.01.2022 |
Потеря значительной части спроса на "бакс" со стороны бизнеса, активизация продавцов, а также более мягкий информационный фон, чем в предыдущие дни, способствовал укреплению гривны в пятницу - вероятно, тренд сохранится и в понедельник.
Официальный курс доллара на понедельник, 31 января, установлен Нацбанком на уровне 28,78 грн/$, что на 20 копеек ниже показателей пятницы.
Евро подешевел на 32 копейки, до 32,02 грн/€.
Курс на межбанке
Межбанковские торги пятницы, 28 января, открывались в рамках 28,87-28,89 грн/$, что незначительно выше уровня на закрытии сессии четверга. Однако, как рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, с первых минут торгов предложение валюты преобладало над спросом, что спровоцировало снижение курса доллара.
К 11 часам котировки опустились до отметок 28,76-28,78 грн/$, и после непродолжительного роста на фоне возросшего спроса продолжили плавно снижаться.
Минимальных значений торгов -28,62-28,64 грн/$ - курс достиг во время обеда. Но во второй половине дня спрос снова немного вырос, что привело к не очень значительному росту котировок.
В итоге сессия TOD (с расчетами день в день) завершилась в рамках 28,69-28,71 грн/$.
Объем торгов при этом составил $245 млн, что стало самым низким показателем на уходящей неделе.
"Это свидетельствует о существенном снижении спроса на иностранную валюту на фоне активизации продавцов. Спрос со стороны бизнеса на гривневую ликвидность возрос - понедельник крайняя дата для уплаты налогов за предыдущий месяц. Да и в целом снижение котировок мотивировало экспортеров ускорить продажу валютной выручки. Впрочем, этот процесс пока нельзя назвать массовой распродажей", - рассказывает о причинах падение спроса Золотько.
По ее словам, также поддержку гривне оказал заметно более мягкий информационный фон, в котором "рынки увидели даже слабые признаки оптимизма". Кроме того, сказалось и окончание активного периода возмещения НДС. За минувшую неделю Госказначейство перечислило экспортерам 10,8 млрд грн, а суммарно в январе - 14,2 млрд, указала казначей Юнекс Банка.
Относительно торгов в понедельник Золотько выразила мнение, что в их ходе у гривны будет сохранен потенциал для дальнейшего укрепления.
"На рынке сформировался достаточно большой объем отложенного предложения, кроме того, период уплаты налогов завершится только 31 января, что должно обеспечить дополнительное предложение валюты на рынке", - отметила банкир.По ее оценкам, если в ближайшие дни напряженность в информационном пространстве не будет нарастать, то сессия понедельника пройдет в рамках 28,5-28,85 грн/$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Был ли мальчик? О чем говорит «слив» CNN о разговоре Байдена и Зеленского
|Домохозяйство – значит предпринимательство: Зачем «слуги» хотят ввести семейное декларирование
|Апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение жалоб на меру пресечения Порошенко
|Подготовка к выборам: Почему активизировались сторонники внеблокового статуса Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Предложение валюты на межбанке 28 января преобладало над спросом, что спровоцировало снижение курса доллара
|Минфин в прошлом году непублично выкупил около 5% ВВП-варрантов
|Нацбанк получил документы от Укрпочты на покупку банка
|НБУ продал рекордный с начала пандемии объем валюты
|В МВФ поддержали поднятие учетной ставки в Украине
|UniCredit отказался от планов купить один из крупнейших банков РФ – боится санкций
|Нацбанк может допустить украинские банки к покупке еврооблигаций Украины в І пол.-2022 – замглавы НБУ
Это интересно
|Китайский стартап разработает к 2025 году суборбитальный самолёт для быстрых регулярных рейсов и космического туризма
|Китай разрешил AMD поглотить Xilinx, но выдвинул ряд условий
|Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi инвестирует $26 млрд в совместное производство электромобилей
|GeForce RTX 3050 — почти RTX 2060 всего за 250 долларов. Обзоры показали, что при рекомендованной цене это отличная карта
|Зарядные станции Tesla Supercharger атакованы: в Китае воры вырезают с корнем зарядные кабели
|Скоро ракета SpaceX врежется в Луну. Это не было запланировано
|MediaTek представила процессор Kompanio 1380 для хромбуков премиум-класса