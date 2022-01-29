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Минфин в прошлом году непублично выкупил около 5% ВВП-варрантов
Министерство финансов Украины в декабре 2021 года выкупило около 5% ВВП-варрантов, выпущенных в рамках реструктуризации госдолга 2015 года.
Такой вывод можно сделать исходя из отчетности Государственной казначейской службы Украины. В то же время в Минфине отказались подтверждать операцию.
Как говорится в отчетности Госказначейства, на 2021 год правительство закладывало в бюджете 1,15 млрд грн на обслуживание государственных деривативов. 31 мая прошлого года Минфин произвел регулярную выплату по этому инструменту за 2019 год на сумму 1,122 млрд грн или около 40,6 млн долларов.
Часть этой суммы - 124,8 млн грн или около 4 млн долларов - вернулась обратно на счета Минфина в июне в связи с тем, что в 2020 году правительство выкупило 10% варрантов.
В конце года план расходов на программу обслуживания варрантов неожиданно увеличили на 5,6 млрд грн - до 6,75 млрд грн.
В течение декабря 2021 года Минфин потратил по этой программе 4,63 млрд грн или около 170 млн долларов (по среднемесячному курсу). Хотя производить платежи по варрантам в декабре не нужно было. Вероятно, средства были потрачены на выкуп варрантов.
Курс варрантов в декабре колебался в пределах 91-95% от номинала. Это позволяет предположить, что Минфин выкупил около 5,5-5,7% от выпущенных в обращение варрантов.
Что такое варранты и почему их выкупал правительство?
ВВП-варранты Украина выпустила при реструктуризации государственного долга в 2015 году в обмен на списание кредиторами части внешней валютной задолженности.
Выплаты по ним производятся на ежегодной основе и зависят от темпов роста экономики Украины:
* Если экономика страны в отчетном году выросла менее чем на 3% (включительно), то выплаты не производятся.
* Если ВВП растет на 3-4%, то размер выплат составляет 15% от суммы роста свыше 3% ВВП. К примеру, если ВВП вырос на 3,5%, то сумма выплат рассчитывается от 0,5% ВВП (3,5% минус 3%) и составляет 15% от этой суммы, то есть 0,075% ВВП за отчетный год.
* Если показатель роста ВВП превышает 4%, то размер выплат будет составлять 40% от суммы роста свыше 4% плюс выплаты за прирост ВВП от 3 до 4%.
К 2025 году максимальный размер выплат по варрантам ограничен 1% ВВП Украины. После 2025 года никаких ограничений на размер выплат нет.
Осуществлять выплаты по вариантам Украина должна до 2040 года. Тогда правительство должно произвести последнюю выплату за отчетный 2038 год.
На 2022 год в бюджете заложено 1,4 млрд грн на программу обслуживания государственных деривативов (ВВП-варрантов). В этом году такие выплаты должны касаться 2020 года, однако тогда ВВП сократилось на 4% из-за коронакризиса, поэтому осуществлять их не нужно.
Это позволяет предположить, что заложенные на обслуживание государственных деривативов средства правительство израсходует на дальнейший выкуп варрантов.
На фоне роста угрозы российской агрессии курс ВВП-варрантов Украины в январе 2022 опустился ниже 70%. Для сравнения, в 2020 году, когда правительство выкупило 10% варрантов, их курс составлял 84-86%, а в конце 2021 года - 91-95%.
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