Минфин в прошлом году непублично выкупил около 5% ВВП-варрантов

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин в прошлом году непублично выкупил около 5% ВВП-варрантов

23:32 28.01.2022 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов Украины в декабре 2021 года выкупило около 5% ВВП-варрантов, выпущенных в рамках реструктуризации госдолга 2015 года.

Такой вывод можно сделать исходя из отчетности Государственной казначейской службы Украины. В то же время в Минфине отказались подтверждать операцию.

Как говорится в отчетности Госказначейства, на 2021 год правительство закладывало в бюджете 1,15 млрд грн на обслуживание государственных деривативов. 31 мая прошлого года Минфин произвел регулярную выплату по этому инструменту за 2019 год на сумму 1,122 млрд грн или около 40,6 млн долларов.

Часть этой суммы - 124,8 млн грн или около 4 млн долларов - вернулась обратно на счета Минфина в июне в связи с тем, что в 2020 году правительство выкупило 10% варрантов.

В конце года план расходов на программу обслуживания варрантов неожиданно увеличили на 5,6 млрд грн - до 6,75 млрд грн.

В течение декабря 2021 года Минфин потратил по этой программе 4,63 млрд грн или около 170 млн долларов (по среднемесячному курсу). Хотя производить платежи по варрантам в декабре не нужно было. Вероятно, средства были потрачены на выкуп варрантов.

Курс варрантов в декабре колебался в пределах 91-95% от номинала. Это позволяет предположить, что Минфин выкупил около 5,5-5,7% от выпущенных в обращение варрантов.

Что такое варранты и почему их выкупал правительство?

ВВП-варранты Украина выпустила при реструктуризации государственного долга в 2015 году в обмен на списание кредиторами части внешней валютной задолженности.

Выплаты по ним производятся на ежегодной основе и зависят от темпов роста экономики Украины:

* Если экономика страны в отчетном году выросла менее чем на 3% (включительно), то выплаты не производятся.

* Если ВВП растет на 3-4%, то размер выплат составляет 15% от суммы роста свыше 3% ВВП. К примеру, если ВВП вырос на 3,5%, то сумма выплат рассчитывается от 0,5% ВВП (3,5% минус 3%) и составляет 15% от этой суммы, то есть 0,075% ВВП за отчетный год.

* Если показатель роста ВВП превышает 4%, то размер выплат будет составлять 40% от суммы роста свыше 4% плюс выплаты за прирост ВВП от 3 до 4%.

К 2025 году максимальный размер выплат по варрантам ограничен 1% ВВП Украины. После 2025 года никаких ограничений на размер выплат нет.

Осуществлять выплаты по вариантам Украина должна до 2040 года. Тогда правительство должно произвести последнюю выплату за отчетный 2038 год.

На 2022 год в бюджете заложено 1,4 млрд грн на программу обслуживания государственных деривативов (ВВП-варрантов). В этом году такие выплаты должны касаться 2020 года, однако тогда ВВП сократилось на 4% из-за коронакризиса, поэтому осуществлять их не нужно.

Это позволяет предположить, что заложенные на обслуживание государственных деривативов средства правительство израсходует на дальнейший выкуп варрантов.

На фоне роста угрозы российской агрессии курс ВВП-варрантов Украины в январе 2022 опустился ниже 70%. Для сравнения, в 2020 году, когда правительство выкупило 10% варрантов, их курс составлял 84-86%, а в конце 2021 года - 91-95%.
По материалам: Экономическая правда
 

ПО РУБРИКАМ

28.01 Предложение валюты на межбанке 28 января преобладало над спросом, что спровоцировало снижение курса доллара

28.01 Минфин в прошлом году непублично выкупил около 5% ВВП-варрантов

28.01 Нацбанк получил документы от Укрпочты на покупку банка

28.01 НБУ продал рекордный с начала пандемии объем валюты

28.01 В МВФ поддержали поднятие учетной ставки в Украине

28.01 UniCredit отказался от планов купить один из крупнейших банков РФ – боится санкций

28.01 Нацбанк может допустить украинские банки к покупке еврооблигаций Украины в І пол.-2022 – замглавы НБУ

28.01 Объем операций между банками на валютном рынке в 2021г вырос на 12%, операции клиентов по покупке-продаже валюты - на 35%

28.01 НБУ допускает снижение ставки в конце 2022 года

28.01 Банки не спешат подключаться к системе автоматического ареста счетов должников - Минюст

28.01 Еврооблигации и ВВП-варранты Украины в четверг заметно подорожали

28.01 Nefco купила долю в Банке Львов за 270 млн грн

28.01 Справочный курс гривны 28 января повышен на 14,94 коп до 28,8252 грн/$1

28.01 Доллар 28 января дорожает к мировым валютам на ожидании повышения ставки ФРС

28.01 Фондовые рынки АТР 28 января закрылись разнонаправленно при отсутствии единства в настроениях

• дальше…

28.01 В Украину прибыл четвертый самолет США с военной помощью, на борту 81 тонна боеприпасов

28.01 UniCredit отказался от планов купить один из крупнейших банков РФ – боится санкций

28.01 США запретили работу американской «дочки» China Unicom

28.01 Конец пророссийского реванша: как Черногория возвращается на проевропейский путь

28.01 Брэнсон призывает лидеров мирового бизнеса отстоять суверенитет Украины

28.01 Байден заверил Зеленского в готовности к мерам реагирования в случае нападения России

27.01 США призвали Пекин убедить Москву выбрать путь дипломатии в ситуации вокруг Украины - Нуланд

27.01 В ЕС рекомендовали к использованию таблетки от ковида Paxlovid

27.01 «Газпром» создал в ФРГ фирму ради сертификации «СП - 2». Что нужно знать

27.01 Швеция построит могильник для захоронения ядерных отходов на 100 тысяч лет

27.01 Опрос: Большинство жителей ФРГ - против поставок оружия Украине

27.01 Китай предостерег США и Россию от нагнетания напряженности вокруг Украины

27.01 Китай призвал ЕС не портить отношения из-за Литвы, а НАТО – не мыслить как во время холодной войны

27.01 ЕЦБ рекомендует банкам с операциями в РФ подготовиться к возможным санкциям в отношении России - FT

27.01 В Германии растет интерес органов безопасности к Telegram

• дальше…

26.01 В Украине начались испытания нового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» на шасси Tatra

26.01 Зеленский нанес новый удар по Кличко. Кабмин лишил мэра права подавать кандидатуры глав городских райадминистраций

25.01 ЕС передал ДБР передвижные лаборатории для криминалистов почти на полмиллиона евро

24.01 С сегодняшнего дня «ковидную» тысячу можно потратить на лекарства людям 60+

24.01 Госгеокадастр создал основную топографическую карту Украины

24.01 Киев во главе бунта. Сколько еще местных советов выступит в защиту Порошенко

24.01 Минцифры опровергает утечку базы персональных данных украинцев

20.01 Бустерную дозу вакцины начали вводить в пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах

20.01 В Украине началась вспышка СOVID-19 - Ляшко

04.01 В Украине в прошлом году продали около 200 тысяч гектаров сельхозземель

29.12 Гослесагентство Украины в 2021 году высадило 240 млн деревьев

29.12 Франца Володимира фон Габсбург-Лотрингена та Аллу Наволокіну нагородили Всесвітнім Орденом

29.12 Количество вакцинированных взрослых украинцев в ближайшее время превысит 50% - премьер

21.12 «Автострада» пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

20.12 Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

• дальше…

28.01 В Украину прибыл четвертый самолет США с военной помощью, на борту 81 тонна боеприпасов

28.01 Игра Венедиктовой. Почему опять провалилась попытка посадить Порошенко под арест

28.01 Был ли мальчик? О чем говорит «слив» CNN о разговоре Байдена и Зеленского

28.01 Домохозяйство – значит предпринимательство: Зачем «слуги» хотят ввести семейное декларирование

28.01 Апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение жалоб на меру пресечения Порошенко

28.01 Брэнсон призывает лидеров мирового бизнеса отстоять суверенитет Украины

28.01 Новый бронеавтомобиль «Козак-7» впервые показали руководству Вооруженных сил Украины

28.01 Подготовка к выборам: Почему активизировались сторонники внеблокового статуса Украины

28.01 Гривня девальвирует, да. Но сейчас Украина платит цену, чтобы не заплатить еще больше

28.01 Байден заверил Зеленского в готовности к мерам реагирования в случае нападения России

27.01 США призвали Пекин убедить Москву выбрать путь дипломатии в ситуации вокруг Украины - Нуланд

27.01 Опасная Нормандия: кто и как давил на Украину во время встречи в Париже

27.01 Рада уточнила положения законов о нацсопротивлении

27.01 Рада отменила часть пленарных заседаний в начале февраля

27.01 Китай предостерег США и Россию от нагнетания напряженности вокруг Украины

• дальше…

28.01 Microsoft отразила DDoS-атаку рекордной мощности

28.01 Intel уступила лидерство Samsung по продажам полупроводников в 2021 года, а AMD сильнее других увеличила выручку

28.01 Квантовое превосходство китайского квантового компьютера тоже оказалось мифом

28.01 35 американских штатов поддержали Epic Games в борьбе с Apple

28.01 NVIDIA придумала, как увеличить производительность в трассировке лучей до 20 %

28.01 SpaceX планирует выполнить 52 миссии в 2022 году

28.01 Google Cloud решила помочь компаниям внедрять и использовать блокчейн

27.01 Облачный игровой сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG

27.01 Китайский стартап разработает к 2025 году суборбитальный самолёт для быстрых регулярных рейсов и космического туризма

27.01 Китай разрешил AMD поглотить Xilinx, но выдвинул ряд условий

27.01 Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi инвестирует $26 млрд в совместное производство электромобилей

27.01 GeForce RTX 3050 — почти RTX 2060 всего за 250 долларов. Обзоры показали, что при рекомендованной цене это отличная карта

27.01 Зарядные станции Tesla Supercharger атакованы: в Китае воры вырезают с корнем зарядные кабели

27.01 Скоро ракета SpaceX врежется в Луну. Это не было запланировано

27.01 MediaTek представила процессор Kompanio 1380 для хромбуков премиум-класса

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно