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НБУ продал рекордный с начала пандемии объем валюты
23:12 28.01.2022 |
Национальный банк продал на межбанке 759,9 млн долларов в течение недели 24-28 января - последнюю такую сумму продавали в марте 2020 года.
Об этом известно из данных НБУ.
Из общей суммы, 729 млн долларов было продано по лучшему курсу, остальное - по единому.
Всего с начала года НБУ приобрел 20 млн. долларов на межбанке, продал - 1,5 млрд. долларов.
В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал - 1,28 млрд долларов.
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