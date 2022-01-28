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В МВФ поддержали поднятие учетной ставки в Украине
В Международном валютном фонде поддерживают поднятие учетной ставки НБУ.
Об этом во время круглого стола "Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы" заявил постоянный представитель фонда в Украине Ваграм Степанян.
По его словам, почти все страны мира сейчас пытаются побороть инфляцию, вызванную пандемией и нарушением установившихся торгово-экономических связей.
"Учетная ставка в Украине постепенно увеличивается на несколько процентных пунктов. И мы поддерживаем такую политику...
Инфляционное давление будет усиливаться. Пандемия оказывает эффект. Центробанки во всем мире должны бороться с такими вызовами и во многих странах инфляция выше инфляционной цели, но экономическое восстановление и инфляционное давление разные в разных странах. И надо учитывать внутренние факторы", - сказал Степанян.
По словам представителя МВФ, политика инфляционного таргетирования НБУ должна быть постепенной.
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