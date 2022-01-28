В МВФ поддержали поднятие учетной ставки в Украине

В Международном валютном фонде поддерживают поднятие учетной ставки НБУ.

Об этом во время круглого стола "Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы" заявил постоянный представитель фонда в Украине Ваграм Степанян.

По его словам, почти все страны мира сейчас пытаются побороть инфляцию, вызванную пандемией и нарушением установившихся торгово-экономических связей.

"Учетная ставка в Украине постепенно увеличивается на несколько процентных пунктов. И мы поддерживаем такую ​​политику...

Инфляционное давление будет усиливаться. Пандемия оказывает эффект. Центробанки во всем мире должны бороться с такими вызовами и во многих странах инфляция выше инфляционной цели, но экономическое восстановление и инфляционное давление разные в разных странах. И надо учитывать внутренние факторы", - сказал Степанян.

По словам представителя МВФ, политика инфляционного таргетирования НБУ должна быть постепенной.