Нацбанк может допустить украинские банки к покупке еврооблигаций Украины в І пол.-2022 – замглавы НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) намерен решить вопрос допуска украинских банков к покупке еврооблигаций Украины в январе-июне 2022 года, сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

"По вопросу доступа банков к внешнему рынку. Этот вопрос для нас остается актуальным. Скажу откровенно – мы планировали эту либерализационную меру на март этого года. С учетом текущей ситуации нашим таргетом остается первое полугодие", – сказал Гелетий в ходе "круглого стола" в пятницу.

Он подчеркнул, что центробанк не отказывается от этой идеи и обсуждает ее с Министерством финансов, а также начал диалог относительно этого с международными партнерами.

Что касается остальных мер либерализации, НБУ будет рассматривать вопрос о е-лимитах, а также о покупке валюты без обязательств.

Как сообщалось, Юрий Гелетий в сентябре прошлого года сообщил о готовности Нацбанка смягчить свою позицию в отношении возможности вложения украинских банков в еврооблигации Украины. Однако, в январе этого года глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что ситуация на рынке еврооблигаций Украины нервозная, поэтому НБУ пока изучает вопрос допуска украинских банков к покупке еврооблигаций страны.