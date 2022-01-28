Объем операций между банками на валютном рынке в 2021г вырос на 12%, операции клиентов по покупке-продаже валюты - на 35%

Объем операций между банками на валютном рынке в 2021 году вырос на 12%, в то же время операции клиентов по покупке-продаже валюты увеличились на 35% и составляли в среднем $350-360 млн за день, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Юрий Гелетий.

"В прошлом году мы наблюдали дальнейшее развитие валютного и денежного рынка. Объем операций между банками на валютном рынке в сравнении с 2020 годом вырос на 12%, выросли также более на 35% в сравнении с 2020 годом операции клиентов по покупке-продаже валюты (составляли $350-360 млн за день в среднем)", - сказал он в ходе круглого стола "Валютная и монетарная политика НБУ" в пятницу.

По его словам, вследствие деструктивного влияния РФ, цен на энергоресурсы, значительных трат бюджета в декабре чистая покупка валюты клиентами по спот-операциям за 16 рабочих дней января составила порядка $1,1 млрд

Гелетей отметил, что НБУ не наблюдает панического поведения со стороны населения и оценивает спрос по безналичным операциям (около $230 млн с начала года) как умеренный.

По его словам, основной причиной формирования спроса является психологический фактор, который спровоцировал спрос со стороны нерезидентов на более $380 млн с начала года.

Он подчеркнул, что Нацбанк не наблюдает роста спроса от физлиц-предпринимателей (ФЛП) по каналу валютной либерализации.

"Если средний на протяжении прошлого года показатель составлял $11-12 млн, то на протяжении января мы наблюдали рост всего до $15 млн. Этот канал хороший лакмус отражения панических настроений", - отметил замглавы Нацбанка.

