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НБУ допускает снижение ставки в конце 2022 года
Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки не ранее конца 2022 г., вскоре перейдет к умеренно жесткой политике.
Об этом говорится в Инфляционном отчете, опубликованном Национальным банком.
Согласно прогнозу НБУ, переход к умеренно жестким монетарным условиям произойдет уже в первом полугодии 2022 года.
Учетная ставка дольше, чем прогнозировалось ранее, будет удерживаться на высоком уровне и будет медленнее снижаться. Сейчас регулятор допускает, что начнет снижение ставки не ранее конца 2022 года.
Как следствие, умеренно жесткие монетарные условия будут сохраняться до середины 2024 года. Проведение жесткой монетарной политики позволит предотвратить раскрутку инфляционной спирали в 2022 году и будет способствовать возвращению инфляции к цели 5% в 2023 году.
Это также будет частично нивелировать высшую премию за риск, обусловленный геополитической напряженностью, объясняет НБУ. Как следствие, это усилит позиции Украины в конкуренции с развивающимися странами на международном рынке капитала.
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