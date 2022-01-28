Еврооблигации и ВВП-варранты Украины в четверг заметно подорожали

Курсы еврооблигаций Украины, вновь обвалившиеся в понедельник и стабилизировавшиеся во вторник-среду, в четверг на позитивных новостях о некотором снижении рисков военного вторжения РФ в Украину существенно подорожали – на 2,3%-6%.

По информации Bloomberg, в результате ставка к погашению самых "коротких" долларовых бумаг с погашением в сентябре этого года опустилась ниже 20% годовых, а самых длинных – с погашением в 2032-33 годах – ниже 10% годовых.

По итогам четверга доходность еврооблигаций-2022 упала с 23,3% до 19,2%, а бумаг с погашением в 2023 году – с 15,7% до 14% годовых.

Еврооблигации с погашением в 2024-2025 гг. показали снижение ставок на 1,1-1,8 процентного пункта (п.п.) – примерно до 13,3% и 12,5%, бумаги с погашением в 2026-2027 гг. - на 0,8-0,9 п.п., примерно до 11,5% и 10,8% соответственно.

Доходность к погашению более "длинных" долларовых бумаг также упала на 0,8-0,9 п.п., и теперь дальний конец вновь опустившейся ниже 10% кривой доходности выглядит так: 2029 – 10,2%, 2032 – 9,9% и 2033 – 9,8% годовых.

Цена двух выпусков еврооблигаций в евро выросла в четверг на 3-3,3%, что привело к снижению ставок бумаг с погашением в 2026 году с почти 12% до 11%, а с погашением в 2030 году – с 9,1% до 8,6% годовых.

Сильнее всего от улучшения настроений инвесторов в четверг среди госбумаг выиграли ВВП-варранты Украины, подорожавшие сразу на 9,4% – до 73,5% номинала, что соответствует уровню минувшей пятницы.