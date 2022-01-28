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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Справочный курс гривны 28 января повышен на 14,94 коп до 28,8252 грн/$1

12:33 28.01.2022 |

Финансы

 

Национальный банк 28 января повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 14.94 коп. до 28,8252  UAH/USD.

Показатель27.01.202228.01.2022%
Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$) 28.9746 28.82520.516
Данные: НБУ
 

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