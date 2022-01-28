Финансовые новости
- |
- 28.01.22
- |
- 12:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 28 января повышен на 14,94 коп до 28,8252 грн/$1
12:33 28.01.2022 |
Национальный банк 28 января повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 14.94 коп. до 28,8252 UAH/USD.
|Показатель
|27.01.2022
|28.01.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.9746
|28.8252
|0.516
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение жалоб на меру пресечения Порошенко
ТОП-НОВОСТИ
|Подготовка к выборам: Почему активизировались сторонники внеблокового статуса Украины
|Гривня девальвирует, да. Но сейчас Украина платит цену, чтобы не заплатить еще больше
|Опасная Нормандия: кто и как давил на Украину во время встречи в Париже
|Виктор Небоженко: Если «слуги» не дождутся конвертов — голосовать их никто не заставит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 28 января повышен на 14,94 коп до 28,8252 грн/$1
|Доллар 28 января дорожает к мировым валютам на ожидании повышения ставки ФРС
|Фондовые рынки АТР 28 января закрылись разнонаправленно при отсутствии единства в настроениях
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.01.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.01.22
|Остаток средств на корсчетах банков 28.01.22
Это интересно
|Зарядные станции Tesla Supercharger атакованы: в Китае воры вырезают с корнем зарядные кабели
|Скоро ракета SpaceX врежется в Луну. Это не было запланировано
|MediaTek представила процессор Kompanio 1380 для хромбуков премиум-класса
|Японцы помогут компании Билла Гейтса построить в США реактор на быстрых нейтронах
|Android-игры наконец пришли в Windows: их уже можно скачивать на ПК прямо из Google Play
|Суд ЕС аннулировал решение оштрафовать Intel на 1 млрд евро, принятое в 2009 году
|Искусственный интеллект раскрыл мошенническую схему получения автокредитов