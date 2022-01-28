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Glassnode: доля «китовых» биткоин-транзакций остается высокой
09:44 28.01.2022 |
В структуре переданной ончейн стоимости 65% составляют биткоин-транзакции на сумму в $1 млн и выше. Подобные расчеты привели аналитики Glassnode.
Эксперты подчеркнули, что тренд наметился в октябре 2020 года, когда цена первой криптовалюты колебалась в диапазоне $10 000-$11 000.
Рост интереса институциональных клиентов к цифровому золоту прослеживается также в динамике поступлений в фонды на базе цифровых активов.
Ранее аналитики Glassnode констатировали, что доля долгосрочных инвесторов в совокупном предложении биткоина превысила 80%.
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