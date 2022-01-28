Стоимость золота 28 января коррекционно растет

Цена золота в пятницу утром растет в рамках коррекции после падения на 2% днем ранее, что было связано с укреплением доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,3 доллара, или на 0,24% - до 1797,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,34% - до 22,753 доллара за унцию.

В четверг индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднялся на 1,4%, показатель достиг 97,29 пункта, что является самым высоким значением с 3 июля 2020 года. Укрепление доллара делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте. В результате золото потеряло 2% стоимости, которая опустилась ниже 1800 долларов за унцию.

Укрепление доллара последовало после сильной макростатистики по США. Так, ВВП США в четвертом квартале 2021 года, согласно первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), прогноз предполагал рост на 5,5% в прошлом квартале. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 22 января снизилось на 30 тысяч и ожидаемо составило 260 тысяч.

Аналитики Oanda отмечают, что техническая распродажа может продолжиться после прохождения уровня в 1800 долларов, но роль золота как актива-убежища должна дать ему некоторую поддержку, пишет газета Wall Street Journal. Эксперты называют уровень поддержки золота в 1760 долларов за унцию.