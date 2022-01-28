Финансовые новости
- |
- 28.01.22
- |
- 08:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Стоимость золота 28 января коррекционно растет
08:08 28.01.2022 |
Цена золота в пятницу утром растет в рамках коррекции после падения на 2% днем ранее, что было связано с укреплением доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,3 доллара, или на 0,24% - до 1797,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,34% - до 22,753 доллара за унцию.
В четверг индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднялся на 1,4%, показатель достиг 97,29 пункта, что является самым высоким значением с 3 июля 2020 года. Укрепление доллара делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте. В результате золото потеряло 2% стоимости, которая опустилась ниже 1800 долларов за унцию.
Укрепление доллара последовало после сильной макростатистики по США. Так, ВВП США в четвертом квартале 2021 года, согласно первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), прогноз предполагал рост на 5,5% в прошлом квартале. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 22 января снизилось на 30 тысяч и ожидаемо составило 260 тысяч.
Аналитики Oanda отмечают, что техническая распродажа может продолжиться после прохождения уровня в 1800 долларов, но роль золота как актива-убежища должна дать ему некоторую поддержку, пишет газета Wall Street Journal. Эксперты называют уровень поддержки золота в 1760 долларов за унцию.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Опасная Нормандия: кто и как давил на Украину во время встречи в Париже
|Виктор Небоженко: Если «слуги» не дождутся конвертов — голосовать их никто не заставит
|Угроза войны спишет не все. Когда ждать санкций США против окружения Зеленского
|Зачем Разумкову в команде Балога – интервью с Евгением Магдой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Гривня девальвирует, да. Но сейчас Украина платит цену, чтобы не заплатить еще больше
|Стоимость золота 28 января коррекционно растет
|Доллар 28 января торгуется разнонаправленно и евро и иене
|Фондовые биржи АТР 28 января в основном растут в рамках коррекции после падения на 1-3%
|Американские фондовые индексы 27 января снизились на 0,1-1,4%
|Доллар на межбанке уже по 29 грн, но может откатиться назад
|Кредиторы неплатежеспособных банков в 2021г получили почти 3,6 млрд грн
Это интересно
|MediaTek представила процессор Kompanio 1380 для хромбуков премиум-класса
|Японцы помогут компании Билла Гейтса построить в США реактор на быстрых нейтронах
|Android-игры наконец пришли в Windows: их уже можно скачивать на ПК прямо из Google Play
|Суд ЕС аннулировал решение оштрафовать Intel на 1 млрд евро, принятое в 2009 году
|Искусственный интеллект раскрыл мошенническую схему получения автокредитов
|Водители автомобилей и мотоциклов по-разному оценивают дорожную обстановку
|Выручка Microsoft за квартал выросла на 20 % — драйверами роста стали Windows, Office и облачные сервисы