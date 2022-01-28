Финансовые новости
- |
- 28.01.22
- |
- 08:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 28 января торгуется разнонаправленно и евро и иене
08:05 28.01.2022 |
Доллар в пятницу утром торгуется разнонаправленно к другим основным мировым валютам, ранее индекс доллара достиг 97,29 пункта впервые за 1,5 года на сильной статистике по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 EET курс евро к доллару рос до 1,153 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1143 доллара, курс доллара к иене рос до 115,43 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 115,34 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 97,17 пункта после того, как вырос до 97,29 пункта, что стало максимум с июля 2020 года.
На рынке американской валюты в пятницу утром наблюдается коррекционная динамика после того, как торговым днем ранее индекс доллара достиг максимального за 1,5 года значения. Такому ралли способствовали макроэкономические данные по США.
Так, ВВП страны в четвертом квартале 2021 года, согласно первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики в то же время ожидали роста американской экономики на 5,5% в прошлом квартале.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 января, снизилось на 30 тысяч и ожидаемо составило 260 тысяч.
Спрос на американскую валюту также был поддержан сигналами Федеральной резервной системы США о вероятно скором повышении базовой процентной ставки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Опасная Нормандия: кто и как давил на Украину во время встречи в Париже
|Виктор Небоженко: Если «слуги» не дождутся конвертов — голосовать их никто не заставит
|Угроза войны спишет не все. Когда ждать санкций США против окружения Зеленского
|Зачем Разумкову в команде Балога – интервью с Евгением Магдой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Гривня девальвирует, да. Но сейчас Украина платит цену, чтобы не заплатить еще больше
|Стоимость золота 28 января коррекционно растет
|Доллар 28 января торгуется разнонаправленно и евро и иене
|Фондовые биржи АТР 28 января в основном растут в рамках коррекции после падения на 1-3%
|Американские фондовые индексы 27 января снизились на 0,1-1,4%
|Доллар на межбанке уже по 29 грн, но может откатиться назад
|Кредиторы неплатежеспособных банков в 2021г получили почти 3,6 млрд грн
Это интересно
|MediaTek представила процессор Kompanio 1380 для хромбуков премиум-класса
|Японцы помогут компании Билла Гейтса построить в США реактор на быстрых нейтронах
|Android-игры наконец пришли в Windows: их уже можно скачивать на ПК прямо из Google Play
|Суд ЕС аннулировал решение оштрафовать Intel на 1 млрд евро, принятое в 2009 году
|Искусственный интеллект раскрыл мошенническую схему получения автокредитов
|Водители автомобилей и мотоциклов по-разному оценивают дорожную обстановку
|Выручка Microsoft за квартал выросла на 20 % — драйверами роста стали Windows, Office и облачные сервисы