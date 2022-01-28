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Доллар на межбанке уже по 29 грн, но может откатиться назад
23:51 27.01.2022 |
Несмотря на то, что на межбанке в четверг доллар преодолел психологическую отметку в 29 грн/$, в ходе торгов гривна перешла к укреплению. Не исключено, что тренд может сохраниться и в пятницу.
Официальный курс доллара на пятницу, 28 января, установлен Нацбанком на уровне 28,98 грн/$, что на 18 копеек превышает показатели четверга.
Евро, напротив, подешевел на 14 копеек и теперь стоит 32,34 грн/€.
Курс на межбанке
Торги на межбанке в четверг, 27 января, открывались по уже ставшим привычным сценарию: как рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, первая сделка в терминале Bloomberg прошла по курсу 28,9 грн/$, то есть гораздо выше уровней закрытия сессии среды.
Сразу после первой сделки котировки начали динамично расти и спустя час, невзирая на интервенции Нацбанка Украины и относительно небольшой объем торгов, курс преодолел отметку 29 грн/$.
"На этом уровне активность регулятора заметно выросла. А немного снизившийся объем спроса сделал возможным даже ситуативное укрепление гривны - часть спекулятивно настроенных участников начала активно продавать валюту, что привело к снижению котировок до практически утренних уровней 28,91-28,93 грн/$", - рассказывает о ходе торгов Золотько.
Однако затем возникла новая волна спроса, которая остановила укрепление гривны. К полудню сделки при поддержке НБУ вновь заключались в коридоре 28,99-29,01 грн/$. Несколько раз курс выходил за указанные рамки из-за ситуативных всплесков спроса.
На максимуме котировки достигали отметок 29,03-29,04 грн/$, но затем вновь возвращались к психологическому уровню 29 грн/$.
Ситуация существенно поменялась в последние полчаса сессии TOD (с расчетами день в день). В этот период спрос ощутимо сократился. Спекулятивно настроенные участники торгов начали поспешно распродавать валюту, вследствие чего произошла новая волна укрепления гривны до уровней 28,95-28,97 грн/$.
При этом, отметила казначей Юнекс Банка, активность в ходе сессии TOM (с расчетами на следующий рабочий день, в пятницу) была минимальной, что также отличает торги четверга от первых трех дней этой недели.
Завершались торги четверга в рамках 28,88-28,91 грн/$.
"Определенно, вклад в укрепление гривны в конце торговой сессии внес и умеренно позитивный информационный фон", - подчеркивает Золотько.
Объем торгов, хоть и оказался значительно выше среднедневных показателей, существенно сократился по сравнению с предыдущими днями: за четверг в Bloomberg прошло сделок на $367 млн.
Золотько не исключает, что тренд на умеренное укрепление гривны сохранится и в ходе торгов пятницы.
"Эффект вчерашнего крупного транша НДС-возмещения (6,58 млрд грн) уже исчерпан. До понедельника включительно бизнес должен перечислить в бюджет налоговые платежи, что увеличит спрос на гривну. Если новостной фон будет оставаться относительно спокойным, пятница на межбанке вполне может пройти без курсового ралли", - считает банкир.
Вместе с тем сейчас нет оснований говорить об исчерпании потенциала дополнительного спроса со стороны нерезидентов. Их портфель в облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ) продолжает сокращаться, а страновые риски остаются слишком высокими, говорит Золотько.
По ее оценкам, торги пятницы на межбанке пройдут в рамках 28,76-29,14 грн/$.
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