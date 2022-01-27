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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.01.22
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 27 января 2022 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 06.01.21
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02.21
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03.21
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04.21
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|на 01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|на 01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|на 01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|на 01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|на 24.12.21
|1045532.12
|312605.95
|534130.59
|81326.04
|77.34
|24895.02
|92497.18
|на 28.12.21
|1045359.93
|312605.95
|533399.68
|81739.96
|77.34
|24969.82
|92567.18
|на 29.12.21
|1045351.34
|312605.95
|533122.31
|82016.95
|77.34
|24967.31
|92561.48
|на 30.12.21
|1060349.76
|312605.95
|547566.26
|82375.59
|77.34
|25082.12
|92642.50
|на 31.12.21
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|на 04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|на 05.01.22
|1060658.85
|312605.95
|546998.75
|83116.30
|77.34
|25181.54
|92678.97
|на 06.01.22
|1050441.45
|312605.95
|539728.21
|82216.53
|77.34
|24961.62
|90851.80
|на 10.01.22
|1050641.14
|312605.95
|539651.17
|82591.55
|77.34
|25062.52
|90652.60
|на 11.01.22
|1050653.45
|312605.95
|540341.79
|82082.03
|77.34
|25120.46
|90425.88
|на 12.01.22
|1050730.02
|312605.95
|541543.65
|81702.98
|77.34
|25255.13
|89544.96
|на 13.01.22
|1055403.87
|312605.95
|545520.70
|82401.41
|77.34
|25650.85
|89147.62
|на 14.01.22
|1050843.75
|312605.95
|542481.12
|81968.55
|77.34
|25359.87
|88350.91
|на 17.01.22
|1051707.87
|312605.95
|543847.27
|82236.66
|77.34
|25534.36
|87406.29
|на 18.01.22
|1052320.84
|312605.95
|544937.07
|82477.40
|77.34
|25490.81
|86732.26
|на 19.01.22
|1053485.84
|312605.95
|546009.44
|82955.50
|77.34
|25629.41
|86208.20
|на 20.01.22
|1050968.15
|310105.95
|546615.75
|83026.37
|77.34
|25704.11
|85438.64
|на 21.01.22
|1054697.68
|310105.95
|550815.52
|83007.35
|77.34
|25982.63
|84708.90
|на 24.01.22
|1054675.12
|310105.95
|551655.60
|82554.86
|77.34
|26019.94
|84261.43
|на 25.01.22
|1054830.24
|310105.95
|552123.06
|82562.87
|77.34
|26056.26
|83904.76
|на 26.01.22
|1056014.79
|310105.95
|553653.39
|82631.00
|77.34
|26141.52
|83405.60
|на 27.01.22
|1059534.17
|310105.95
|555945.75
|84607.70
|180.09
|26012.67
|82682.01
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 27 января - 28.7984 грн.
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