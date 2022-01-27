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Цена на золото снижается 27 января после заседания Федрезерва
08:15 27.01.2022 |
Стоимость золота в четверг утром заметно опускается после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и заявлений о скором повышении учётной ставки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 15,95 доллара, или на 0,87%, до 1813,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,95%, до 23,343 доллара за унцию.
Золото продолжает терять позиции после январского заседания Федрезерва. По итогам, объявленным накануне, ФРС заявил, что с учетом инфляции и состояния рынка труда скоро может наступить подходящее время для повышения ставки рефинансирования. ФРС также подтвердил план завершить программу выкупа финансовых активов с рынка к марту.
Также и наблюдающееся вслед за этим укрепление доллара делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте. Американская валюта дорожает сейчас по отношению к другим основным мировым, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,7%, до 96,62 пункта.
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