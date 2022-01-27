Доллар укрепляется 27 января на заявлении ФРС о скором повышении ставки

Курс доллара в четверг утром растет к другим основным мировым валютам после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о вероятном повышении ставки рефинансирования в ближайшем будущем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 EET курс евро к доллару снижается до 1,1222 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1237 доллара, курс доллара к иене растёт до 114,67 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 114,63 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,73%, до 96,65 пункта.

ФРС по итогам заседания накануне сигнализировала о вероятном повышении учётной ставки в ближайшем будущем. Кроме того, регулятор принял решение сохранить темпы сворачивание выкупа финансовых активов с рынка, в феврале объем выкупа снизится до 30 миллиардов долларов после 60 миллиардов долларов в январе, а в марте выкуп будет завершен.

Также, по словам аналитиков Westpac, которые приводит газета Wall Street Journal, доллару еще предстоит полностью ощутить влияние со стороны доходности американских гособлигаций за последние несколько месяцев.

Так, доходность десятилетних облигаций US Treasuries выросла до 1,849% с уровня предыдущего закрытия в 1,846%. А с начала года эта доходность выросла на 22,33%.