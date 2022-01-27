НБУ агрессивно пытается сдержать обвал гривны

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Регулятор не позволил котировкам доллара просесть ниже 28,8 грн/$, хотя все основания для обратного были. Участники рынка активно скупают валюту и в среду наторговали на рекордную с ноября сумму.

Официальный курс доллара на среду, 27 января, установлен Нацбанком на уровне 28,79 грн/$, что на 13 копеек превышает показатели среды.

Евро подорожал на 18 копеек, до 32,48 грн/€.

Курс на межбанке

Торги на межбанке в среду, 26 января, открывались котировками 28,73-28,76 грн/$. Как рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, существенное преобладание спроса над предложением сохранялось и в среду, что привело к динамичному росту курса в начале сессии.

"В течение первого часа торгов они выросли примерно на 5 копеек до 28,79-28,8 грн/$. Однако почти весь остаток дня они оставались внутри указанного коридора. Несколько раз курс выходил за пределы диапазона, но быстро возвращался", - рассказывает о ходе торгов казначей.

По ее словам, ключевым фактором влияния на сегодняшнею сессию стали интервенции Нацбанка. Как и в предыдущие два дня, регулятор не выходил на рынок с продажей доллара по единому курса, а использовал стратегию "выбора лучшей цены".

Однако, добавляет Золотько, сегодня он делал это более агрессивно - фактически НБУ удовлетворял все заявки покупателей выше уровня 28,8 грн/$, лишь иногда снижая активность.

Благодаря этому котировки, за исключением коротких интервалов, удерживались в рамках коридора 28,8-28,81 грн/$ всю сессию TOD (с расчетами день в день) и большую часть времени в ходе торгов TOM (с поставками валюты на следующий день, в четверг).

Только в самом конце торгов котировки поднялись до уровней 28,81-28,83 грн/$.

Объем торгов в среду снова вырос - за день в Bloomberg провели сделок на $499 млн, что является новым рекордом с ноября прошлого года. Тогда "Укрэнерго" конвертировало в гривну средства, привлеченные от размещения "зеленых облигаций".

Этот показатель косвенно демонстрирует глубину дисбаланса в ходе торгов среды, который дополнительно усиливался за счет крупного транша НДС-возмещения: вчера Госказначейство перечислило экспортерам 3,2 млрд грн, что снизило спрос на гривневую ликвидность.

"Пока я не вижу оснований для смены курсового тренда. Давление на гривну со стороны геополитических факторов сохраняется. В то же время сегодняшняя активность Нацбанка дает повод прогнозировать чуть менее динамичный рост котировок в ходе торгов четверга", - сказала Золотько.

По ее оценкам, завтрашняя сессия пройдет в рамках 28,75-28,99 грн/$.