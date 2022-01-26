Выдача кредитов МСБ под портфельные гарантии в декабре выросла до 554 млн грн - Минфин

Банки-участники программы по выдаче кредитов МСБ под портфельные гарантии в декабре 2021 года выдали 450 таких займов на554 млн грн по сравнению со 44 займом на 295 млн грн в декабре, сообщило Министерство финансов в среду.

"В декабре 2021 года предоставлено 450 кредитов на общую сумму 554 млн грн с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу, в объеме 263 млн грн", – сообщается на сайте министерства.

В целом в рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через инструмент государственных гарантий на портфельной основе по программе 2020 года на 1 января 2022 года 11 банков предоставлено 2,652 тыс. кредитов на общую сумму 7,35 млрд грн, указано на сайте Минфина.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 3,201 млрд грн. Это около 81% общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн), добавил Минфин.

Согласно его данным, ПриватБанк продолжает лидировать по количеству выданных кредитов - 1,339 тыс. займов на общую сумму 1,051 млрд грн, что составляет около 99% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку в 2020 году. Вторым идет Ощадбанк - 810 кредитов на 2,38 млрд грн (96% от лимита). За ним следуют: Укрэксимбанк, который выдал 177 кредитов на 1,5 млрд грн (89%), "Укргазбанк" - 176 займов на 966 млн грн (88%).

ОТП Банк выдал 72 кредита на 495 млн грн (98% лимита), ТАСкомбанк – 14 кредитов на 310 млн грн (52% лимита), Кредитвест банк – 35 кредита на 213 млн грн (97% лимита), банк "Альянс" – 13 кредитов на 108 млн грн (53% лимита), банк "Восток" выдал три кредита на 105 млн грн (21% лимита), банк "Львив" – два кредита на 57 млн грн (27% лимита).

"Самым большим спросом программа пользуется в Киеве, где выдано 243 кредита на 1,042 млрд грн. Во Львовской и Днепропетровской областях, которые входят в тройку лидеров, показатель выданных кредитов составляет 196 и 185 соответственно. В то же время на Львовщине общая сумма таких кредитов составляет 446 млн грн., а на Днепропетровщине – 442 млн грн", - отмечено в сообщении Минфина.

Уточняется, что по виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных госгарантиями на портфельной основе, выдавалось в сферах оптовой и розничной торговли (998 кредитов на почти 2,4 млрд грн), сельского хозяйства (664 кредита на 2,15 млрд грн) и перерабатывающей промышленности (418 на 1,6 млрд грн).