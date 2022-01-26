Банки отмечают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты и прогнозируют увеличение объемов и улучшение качества кредитных портфелей.

Об этом говорится в опросе Национального банка об условиях банковского кредитования, передают Українські Новини.

Так, в октябре - декабре 2021 года спрос на бизнес-кредиты рекордно вырос, больше всего - на краткосрочные, гривневые кредиты и займы малых и средних предприятий (МСП).

Указывается, что определяющими факторами были потребность предприятий в основном в оборотном капитале и в определенной степени в капитальных инвестициях.

Банки сообщили о более существенном, чем раньше, смягчении кредитных стандартов для бизнеса и рекордном росте уровня одобрения заявок.

Спрос населения на кредиты увеличивается шесть кварталов подряд.

Улучшение потребительских настроений и рост расходов на товары длительного потребления привели к оживлению спроса на потребительские кредиты.

В свою очередь, ипотечное кредитование подпитывалось благодаря более низким процентным ставкам.

В последующие 12 месяцев 92% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств, 79% - корпораций.

Банки ожидают, что качество кредитного портфеля улучшится в обоих сегментах.

Участники опроса отметили, что в первом квартале не планируют в целом изменять кредитные стандарты для корпоративных клиентов, в то же время планируют смягчать стандарты кредитования как для ипотеки, так и потребительских займов.

В ближайшие три месяца банки прогнозируют дальнейший рост кредитного, валютного риска и риска ликвидности, в то же время ожидают, что процентный риск в дальнейшем будет снижаться.