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Справочный курс гривны 26 января понижен на 14,68 коп до 28,7964 грн/$1
12:32 26.01.2022 |
Национальный банк 26 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 14.68 коп. до 28,7964 UAH/USD.
|Показатель
|25.01.2022
|26.01.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.6496
|28.7964
|0.51
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