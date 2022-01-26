В Bank of America спрогнозировали сохранение гегемонии доллара благодаря выпуску CBDC

Национальная цифровая валюта (CBDC) сохранит статус доллара США как мировой резервной валюты и расширит доступ к финансовым услугам. Об этом заявили стратеги Bank of America, пишет Bloomberg.

По их оценкам, выпуск цифрового доллара произойдет в период с 2025 по 2030 год.

Эксперты подчеркнули,что у цифрового доллара не возникнет проблем с ликвидностью, а также необходимости обладать кредитным рейтингом.

CBDC как «неизбежная эволюция современных электронных валют» позволит улучшить трансграничные платежи, повысить финансовую доступность и расширить число сценариев использования цифровой валюты.

Специалисты отметили, что до ее выпуска необходимо решить вопросы защиты конфиденциальности, эффективности монетарной политики, возможности проведения транзакций и идентификации личности.

В отсутствие цифрового доллара в течение следующих нескольких лет возрастет роль стейблкоинов для платежей. Финансовые учреждения изучают решения для хранения и торговли цифровыми активами, а платежные компании внедряют блокчейн в свои платформы, объяснили стратеги. В качестве примера они привели рост востребованности Tether и USD Coin.

В Bank of America отметили, что в Китае CBDC обладает «наибольшим потенциалом для широкого внедрения и использования в течение следующих нескольких лет».

Напомним, в январе ФРС представила отчет об итогах изучения CBDC.

Ранее глава американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что для США важно не первыми выпустить CBDC, а сделать это с правильным подходом.



