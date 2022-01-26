Биткойн могут взломать новые квантовые суперкомпьютеры

Марк Уэббер (Mark Webber) из Университета Сассекса, Великобритания, и его коллеги изучили, насколько мощный квантовый компьютер понадобится для взлома биткойнов с точки зрения количества кубитов или квантовых битов, эквивалентных обычным вычислительным битам.

Каждая биткойн-транзакция должна быть «подтверждена» сетью майнеров, прежде чем она будет добавлена в блокчейн. Каждой транзакции присваивается криптографический ключ во время этого процесса подтверждения, и взлом ключа позволит вам стать владельцем этих биткойнов.

"О транзакциях объявляется, и с этой транзакцией связан ключ. Есть конечное окно времени, в течение которого этот ключ уязвим, и оно варьируется, но обычно это от 10 минут до часа, может быть, дня".

Марк Уэббер

Команда Уэббера подсчитала, что для взлома шифрования биткойнов за 10 минут потребуется квантовый компьютер с 1,9 миллиардами кубитов, а для взлома за час потребуется машина с 317 миллионами кубитов. Даже с учетом целого дня эта цифра падает всего до 13 миллионов кубитов.

Это обнадеживающая новость для владельцев биткойнов, потому что топовый квантовый компьютер IBM имеет всего 127 кубитов, поэтому квантовые компьютеры должны стать в миллион раз мощнее, чтобы угрожать криптовалюте. А это, по словам Уэббера, вряд ли произойдёт в течение ближайшего десятилетия.



