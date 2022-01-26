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На межбанке 25 января спрос на валюту настолько превышал предложение, что у НБУ не было возможности для смягчения дисбаланса
23:49 25.01.2022 |
Официальный курс доллара на среду, 26 января, установлен Нацбанком на уровне 28,66 грн/$, что на 29 копеек превышает показатели вторника.
Евро подорожал на 25 копеек, до 32,3 грн/€.
Курс на межбанке
Тренд на постепенный рост курса доллара оставался актуальным на торгах вторника, 25 января. Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, первая сделка дня в терминале Bloomberg прошла по курсу 28,65 грн/$, вблизи уровня закрытия понедельника.
После небольшой коррекции в диапазон 28,6-28,62 грн/$ котировки на фоне преобладающего спроса начали расти.
К обеду они достигли отметок 28,65-28,67 грн/$, а во второй половине дня закрепились выше отметки 28,7 грн/$.
"Как и вчера, в течение всей торговой сессии поддержку гривне оказывал Нацбанк, точечно закрывавший заявки покупателей. Но дисбаланс между спросом и предложением и сегодня оказался очень значительным", - говорит казначей Юнекс Банка.
К завершению сессии TOD (с расчетами день в день) котировки поднялись до отметок 28,73-28,75 грн/$. В рамках 28,71-28,75 грн/$ они оставались вплоть до окончания торгов.
Суммарный объем торгов в Bloomberg лишь немного превысил показатели понедельника: за вторник было заключено сделок на $435 млн.
Основной источник дополнительного спроса на инвалюту во вторник сформировали иностранные компании и инвесторы, которые репатриируют полученную прибыль под давлением геополитических рисков.
Объем интервенций НБУ при этом подсчитать затруднительно, так как они проводились в режиме выбора лучшего курса, поясняет Золотько. Тем не менее в понедельник регулятор продал на межбанке для балансирования спроса и предложения около $140 млн.
Золотько предполагает, что тренд на рост курса гривны сохранится и в среду. Дополнительное давление на украинскую нацвалюту будет оказывать высокий сезон выплаты НДС-возмещения. При этом фактор приближающейся даты уплаты налогов, из-за чего у компаний появится дополнительная потребность в гривне, с учетом существующего сейчас дисбаланса на рынке сможет лишь немного замедлить рост курса.
"С другой стороны, следует учитывать, что сейчас давление на гривну оказывают психологические факторы. Это означает, что смена тренда может произойти в любой момент - любой положительный сигнал может радикально изменить настроения", - подчеркнула банкир.
По ее оценкам, торги среды пройдут в рамках 28,6-28,95 грн/$.
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