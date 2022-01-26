Минфин смог привлечь на аукционах 2,8 млрд грн ростом ставки 3-мес. ОВГЗ до 11,5%

Министерство финансов на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, первых после повышения Нацбанком учетной ставки с 9% до 10%, увеличило продажи со 118,9 млн грн до 2,846 млрд грн.

Как сообщается на сайте Минфина, львиная доля – 2,842 млрд грн – была привлечена за счет размещения "коротких" 3-мес. бумаг, ставка по которым была повышена до 11,5%, тогда как еще неделю назад 6-мес. облигации на аукционах продавались под 11%.

Помимо того были размещены 15-мес. бумаги под прежнюю ставку 11,9% годовых, однако на крайне малую сумму – 4,2 млн грн.

В то же время Минфин отказался продать годичные облигации на 11,9 млн грн под 12,4% и 2-летние облигации на 118,5 млн грн по ставкам от 13,45% до 15%.



