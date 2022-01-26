Минфин смог привлечь на аукционах 2,8 млрд грн ростом ставки 3-мес. ОВГЗ до 11,5%

Как сообщается на сайте Минфина, львиная доля – 2,842 млрд грн – была привлечена за счет размещения "коротких" 3-мес. бумаг, ставка по которым была повышена до 11,5%, тогда как еще неделю назад 6-мес. облигации на аукционах продавались под 11%.
Помимо того были размещены 15-мес. бумаги под прежнюю ставку 11,9% годовых, однако на крайне малую сумму – 4,2 млн грн.
В то же время Минфин отказался продать годичные облигации на 11,9 млн грн под 12,4% и 2-летние облигации на 118,5 млн грн по ставкам от 13,45% до 15%.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|13
|14
|15
|16
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000221436
|Неразмещенный UA4000221568
|Доразмещение UA4000200885
|Неразмещенный UA4000224380
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|25.01.2022
|25.01.2022
|25.01.2022
|25.01.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|26.01.2022
|26.01.2022
|26.01.2022
|26.01.2022
|Срок оплаты процентов
|20.07.2022
|20.04.2022
|16.02.2022
|Срок оплаты процентов
|18.01.2023
|19.10.2022
|17.08.2022
|Срок оплаты процентов
|19.04.2023
|15.02.2023
|Срок оплаты процентов
|16.08.2023
|Срок оплаты процентов
|14.02.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|57.85
|79.85
|64.70
|Номинальный уровень доходности. %
|9.70
|11.57
|15.97
|12.94
|Срок обращения (дней)
|91
|357
|448
|749
|Дата погашения
|27.04.2022
|18.01.2023
|19.04.2023
|14.02.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2923026000
|11851000
|3830000
|118515000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2923026000
|0
|3830000
|0
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|17803824000
|2098778000
|12531677000
|2031999000
|Количество поданных заявок. шт
|10
|6
|5
|11
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|10
|0
|5
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.50
|12.40
|-
|15.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11.50
|12.40
|-
|13.45
|Установленная доходность. %
|11.50
|0.00
|11.90
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|11.50
|0.00
|11.90
|0.00
|Поступление в бюджет
|2841561265.38
|0.00
|4166197.40
|0.00
Данные: Минфин Украины